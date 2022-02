ufficiale Roma Femminile, è addio con Thaisa Moreno: la brasiliana ha rescisso il contratto

vedi letture

L'avventura di Thaisa Moreno alla Roma è terminata. Un addio inatteso certificato dal comunicato della squadra giallorossa che saluta così la brasiliana classe '88 dopo appena sei mesi: "L'AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con la calciatrice Thaisa Moreno. Arrivata nella Capitale nella scorsa estate, la centrocampista brasiliana lascia la Roma dopo aver totalizzato 11 presenze complessive in questa stagione. Il Club augura a Thaisa il meglio per il prosieguo della sua carriera".