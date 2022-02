ufficiale l'ex Roma Thaisa Moreno riparte dal Brasile. Ha firmato con il Flamengo

Dopo una lunga esperienza fra Stati Uniti ed Europa, dove ha vestito anche le maglia di Milan e Roma, la centrocampista Thaisa Moreno torna in Brasile. La classe ‘88 infatti dopo aver risolto il contratto con il club giallorosso nelle scorse settimane ha firmato un contratto con il Flamengo.

“Sono molto felice di tornare in Brasile dopo tanti anni e ancora più felice di poter rappresentare un club così grande come il Flamengo. - ha spiegato Thaisa dopo la firma – Non vedo l’ora di poter giocare e ritrovare la Nazionale. Spero di riuscire in questa mia nuova tappa. Voglio fare la storia”.