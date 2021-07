Sampdoria, Ferrero: "Calcio femminile tutta un'altra storia, mister Cincotta il nostro allenatore"

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato in conferenza stampa anche della nascita della squadra femminile: "Il calcio femminile è tutta un'altra storia. A completamento della Sampdoria abbiamo preso il calcio a 5 e una società blasonata come la Sampdoria non poteva stare senza calcio femminile. Mister Cincotta sarà il nuovo allenatore".