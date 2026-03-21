Serie A Femminile, l'Inter Women si butta via: avanti 2-0, finisce 2-2 contro il Napoli

Occasione sprecata per l’Inter Women, che si fa rimontare dal Napoli Femminile e deve accontentarsi di un 2-2 dopo essere stata avanti di due gol. Un risultato che sa di occasione sprecata per la squadra di Gianpiero Piovani.

Dopo un primo tempo bloccato, le nerazzurre sbloccano il match al 54’: cross preciso di Ivana Andrés e colpo di testa vincente di Bugeja, lasciata sola davanti alla portiera Beretta. Il raddoppio arriva al 65’, quando Wullaert firma il 2-0 su assist di Detruyer.

Quando la gara sembra indirizzata, il Napoli riapre i giochi con Cécile Floe, brava a sfruttare una deviazione e battere Cecilia Rúnarsdóttir. L’Inter prova a chiuderla, ma trova sulla sua strada una Beretta decisiva su Glionna e Tomašević. Nel finale arriva la beffa: ancora Floe innesca la ripartenza e Anna Barker firma il 2-2 a pochi passi dalla porta. Un punto prezioso per il Napoli, mentre l’Inter vede sfumare una vittoria che sembrava in cassaforte e resta a -3 dalla Roma Femminile.

SERIE A WOMEN, 17ª GIORNATA

Sabato 21 marzo

Genoa-Juventus 0-0

Inter-Napoli Women 2-2

54’ Bugeja (I), 65’ Wullaert (I), 78’ Floe (N), 86’ Barker (N)

Lazio-Roma ore 18:00

Domenica 22 marzo

Fiorentina-Parma ore 12:30

Ternana Women-Sassuolo ore 15:00

Milan-Como Women ore 18:00

Classifica della Serie A Women - Roma 37, Inter 34*, Juventus 29*, Lazio 27, Napoli Women 26*, Fiorentina 25, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12, Ternana Women 12, Parma 11, Genoa 9*

*una gara in più