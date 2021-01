Supercoppa Italiana Femminile, gli highlights delle due semifinali giocate ieri

vedi letture

Nella giornata di ieri a Chiavari sono andare in scena le due semifinali di Supercoppa Italiana Femminile, che per la prima volta si disputava con la formula delle final four. Ad avere la meglio sono state la Juventus, che ha battuto 2-1 la Roma ai supplementari, e la Fiorentina, che ha vinto in rimonta con eguale punteggio sul Milan. Queste le parole dei due tecnici vincitori e le immagini delle due gare tratte dai profili social della FIGC.

Nicola Melani, allenatore Fiorentina: “Voglio ringraziare il presidente che ha già fatto i complimenti alle ragazze e che ci è sempre molto vicino. Sono molto contento e credo che tutto il popolo viola sia contento come me questa sera”.

Rita Guarino, allenatrice Juventus: “Era importante esserci, sono delle finali che diventano sempre avvincenti e in cui si corrono sempre pericoli perché di fronte si ha una squadra come la Roma di grande valore tecnico. È normale subire qualcosa”.