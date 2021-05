tmw radio Brunelli: "Raiola-Bonansea? Barbara guadagnerà di più ma lo farà all'estero"

Gaia Brunelli, commentatrice di Sky Sport, ha parlato in diretta a Tutto Calcio Femminile, trasmissione di TMW Radio iniziando dal sorteggio dell'Italia nel girone degli Europei: "All'Italia non è andata male per niente, la Svizzera è una squadra temibile e lo vediamo anche da alcune ragazze forti che abbiamo nel nostro campionato. Per arrivare all'Europeo hanno fatto i playoff, credo che al momento l'Italia sia superiore. Un occhio magari anche alla Croazia, ma parliamo di nazionali di minor livello rispetto alla nostra".

In questo weekend Milan-Roma e Juve che può fare quattro Scudetti di fila.

"La partita tra Milan e Roma sarà un antipasto della finale di Coppa Italia. Ormai le rossonere cercano di rimandare la vittoria dello Scudetto della Juve, anche se è solo matematica. Sarà una bella sfida, la Roma sta bene di testa e anche in campo: non può essere altrimenti se elimini la Juventus".

Raiola entra in scena: Bonansea va via? Che ne pensa?

"Una bella sfida... Da un lato affascina, perché al 2022 arriveremo al professionismo con tutele magari burocratiche, ma io mi domando: la testa? Qualcuna ce l'ha, qualcuna se la costruirà, altre ancora pensano sia un po' un hobby. Penso che sia un messaggio di Barbara per dire che lei fa la calciatrice di mestiere. Dall'altro lato però spaventa, perché si immagina che in Italia non ci resterà. Si sa che Raiola permette di alzare i guadagni, e quelli sono all'estero: Barbara comunque se la meriterebbe un'esperienza del genere, e le auguro il meglio".

