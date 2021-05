tmw radio Pres. Napoli Femminile: "Mai più stagioni così, ripartiamo da Pistolesi e Huchet"

Raffaele Carlino, presidente del Napoli Femminile, ha parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile: "Mister Pistolesi ha dimostrato il suo valore con una salvezza in cui nessuno credeva più qui a Napoli. Per come si è approcciato alla città è stato amore a prima vista con me, ma soprattutto con delle ragazze che non credevano più in loro stesse. Devo dire che forse ha fatto anche meno punti di quanto avrebbe potuto! Ricominceremo il prossimo anno da Huchet, una francese che è diventata subito napoletana. Mai più mi voglio ritrovare in una situazione del genere, non vogliamo fare da comparse. Anche perché arriverà la Lazio, c'è l'Inter che sta rivalutando l'organico, una Juventus incredibile e il Milan che pure sta facendo molto bene, senza considerare la Roma che sarà tra le favorite perché quest'anno ha fatto meno di quanto poteva o la Fiorentina che in Europa ha fatto bene. Per fortuna riavremo i tifosi, perché la cosa più brutta è stata non poterli avere con noi. Con mister Pistolesi in panchina andremo a cercare qualche italiana di talento".

