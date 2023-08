ufficiale Altro colpo del Como Women: Carlotta Masu firma fino al 2025

Altro colpo in entrata per il Como Women in vista della prossima stagione. Il club lariano ha infatti annunciato il tesseramento di Carlotta Masu, difenditrice classe 2001 scuola Juventus. Questa la nota:

"La società F.C. Como Women è lieta di annunciare l’acquisto, fino al 30 Giugno 2025, della giocatrice Carlotta Masu.



Carlotta, difensore classe 2001, fin da piccola muove i suoi primi passi nel mondo del calcio. Nel 2017 viene ingaggiata dalla Juventus F.C., dove prende parte alla squadra Primavera e dove vince la Viareggio Women’s Cup. Nel 2018 esordisce con la Prima squadra della Juventus, in una partita di Coppa Italia contro la Novese, segnando anche la sua prima rete con la squadra maggiore.



Nel 2020 viene ingaggiata dal Cittadella, squadra che milita nel campionato di Serie B, con la formula del prestito. Al Cittadella, Carlotta diventa una delle figure simbolo della società, disputando 24 gare in una sola stagione. Per lei ora un nuovo inizio. Con la maglia nr.4 Carlotta sarà il nuovo difensore del Como Women".

Queste le sue prime parole al sito ufficiale: “Sono felice e onorata di far parte di questo gruppo. Voglio mettermi a disposizione della squadra e del mister. Spero di imparare molto da questa esperienza”