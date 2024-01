Ufficiale Como Women, doppio arrivederci: Masu e Di Luzio passano in prestito al Parma

Doppia cessione in casa Como Women in questa finestra di mercato invernale. La società lariana ha infatti salutato le giovani Di Luzio, classe '99, e Masu, classe 2001, che avevano trovato poco spazio in prima squadra in questa stagione a titolo temporaneo. Le due calciatrici scendono di categoria e andranno a rinforzare il Parma Femminile che attualmente occupa il terzo posto a meno due punti dal tandem formato da Lazio e Ternana che guida la classifica cadetta.

Di seguito la nota del club:

La società F.C. Como Women comunica che la stagione calcistica delle giocatrici Greta Di Luzio e Carlotta Masu proseguirà presso la società Parma Calcio. È ufficiale il prestito di Masu fino al 30 Giugno 2024 e la cessione temporanea di Di Luzio

Un grande in bocca al lupo a Greta e Carlotta per questo nuovo percorso!