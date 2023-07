ufficiale Carolina Morace riparte dall’Inghilterra. Sarà l’allenatrice del London City

Il London City Lionesses, club che milita in Women's Championship, ha annunciato l’arrivo sulla panchina della squadra di Carolina Morace, leggenda del calcio femminile italiano e non solo, che ha firmato un contratto fino al 2025. Per Morace si tratta di un ritorno in panchina dopo la breve esperienza alla Lazio nel 2021.

“Sono lieta di essere la nuova allenatrice del London City Lionesses. Questa è un’opportunità molto entusiasmante per entrare a far parte di una squadra di calcio guidata da donne che sta aprendo la strada a donne e ragazze per realizzare le loro ambizioni calcistiche. - spiega Morace ai microfoni del club - Non vedo l'ora di fare la mia parte nel viaggio del London City. Il club è motivato a vincere la Championship e lavorerò instancabilmente con le giocatrici e la dirigenza per assicurarci di poter raggiungere le ambizioni del club”.