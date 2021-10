ufficiale Fiorentina femminile, rinnovo fino al 2023 per Marta Mascarello

ACF Fiorentina comunica con soddisfazione di aver prolungato l’accordo con la calciatrice Marta Mascarello fino al 2023.

La centrocampista, arrivata a Firenze nel 2019, ha già calcato con la maglia viola i campi di Italia ed Europa, raccogliendo più di 20 presenze e segnando 4 reti.

Con la Fiorentina si è anche conquistata la convocazione in Nazionale Maggiore e in Nazionale U23, dove giocherà i prossimi giorni due amichevoli. Dopo l'infortunio che l'ha tenuta lontana dal campo per diversi mesi, Marta è rientrata in occasione della partita con la Lazio, terminata con la vittoria della Fiorentina.

La società viola ha fiducia nel futuro della piemontese classe '98 che continuerà il suo percorso indossando la maglia gigliata per le prossime due stagioni.