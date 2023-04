UFFICIALE: Germania Femminile, Voss-Tecklenburg rinnova. Sarà ct fino al 2025

La Federcalcio tedesca ha annunciato nella giornata odierna il rinnovo del contratto della ct della squadra femminile Martina Voss-Tecklenburg e della sua assistente Britta Carlson fino al 2025. Oltre al Mondiale di questa estate dunque la classe ‘67, in carica dall’ottobre 2018, guiderà la Nationalelf anche ai Giochi Olimpici del 2024 e al Campionato Europeo del 2025.

“Sono felice di poter continuare il mio lavoro con una fantastica squadra di allenatori, una squadra di gioco e tutte le persone dietro le quinte. Abbiamo davvero grandi ambizioni per la Coppa del Mondo, dopo l’Europeo di un anno fa sono convinta che il nostro lavoro non sia ancora finito. - ha spiegato Voss-Tecklenburg - Continueremo a lavorare intensamente per sviluppare i punti di forza di ogni singolo giocatore e dell’intera squadra per avere il maggior successo possibile”.

Martina Voss-Tecklenburg and her assistant Britta Carlson have extended their contracts with the DFB until 2025, keeping them at the helm of the @DFB_Frauen beyond next year's Olympics and EURO 2025! ✍️

WIR #IMTEAM 🇩🇪 pic.twitter.com/0W14r18PiF

— Germany (@DFB_Team_EN) April 3, 2023