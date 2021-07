ufficiale Hellas Verona Women, arriva el diez: tesserata la svedese Dahlberg

Con una nota ufficiale, l'Hellas Verona Women "rende noto di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva per la stagione 2021/22 con la giocatrice svedese Jonna Dahlberg.

Centrocampista, classe 2000, dopo le iniziali esperienze nel Paese Natale con le maglie di Orebro e Karlskoga, ha militato nella massima serie femminile israeliana tra le fila del Ramat HaSharon, con cui ha conquistato il campionato portando il Club a qualificarsi in UEFA Women’s Champions League.

Nell’ultima stagione, Jonna Dahlberg ha debuttato in Serie A in forza al Florentia San Gimignano, con cui ha collezionato 20 presenze in campionato, oltre alle 4 in Coppa Italia impreziosite da 2 gol.

La centrocampista indosserà la maglia numero 10.

Hellas Verona Women rivolge a Jonna Dahlberg un caloroso benvenuto augurandole una stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra – in maglia gialloblù".