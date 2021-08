ufficiale Hellas Women, arriva Errico a centrocampo. Due giovani in prestito al Chievo

L'Hellas Verona Women ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo della centrocampista Emma Errico, classe '94, lo scorso anno in forza al Napoli. Contestualmente il club gialloblù ha annunciato la cessione in prestito di due giovani - Gidoni e Fenzi - al Chievo Women. Queste le note ufficiali:

"Hellas Verona Women rende noto di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva per la stagione 2021/22 con la giocatrice Emma Errico. Centrocampista, nata a Savona il 21 marzo 1994, è cresciuta nel Settore Giovanile della sua città, militando tra il 2008 e il 2014 tra le fila del club genovese Amicizia Lagaccio. La giocatrice ha quindi vestito per tre stagioni consecutive la maglia del Cuneo, disputando 2 campionati di Serie A e uno di Serie B, quest’ultimo conquistato al termine della stagione 2015/16 totalizzando 9 reti complessive. Trasferitasi al San Zaccaria, Emma Errico si è distinta nel campionato di Serie A 2017/18 come la miglior realizzatrice della rosa con 8 reti totali messe a segno. La centrocampista ha militato nella massima serie anche nelle ultime tre stagioni, disputate con le maglie di Tavagnacco (2018/19), Sassuolo (2019/20) e – lo scorso anno – in forza al Napoli, portando così a 121 il numero di presenze complessive in Serie A. La giocatrice indosserà la maglia numero 4. Hellas Verona Women accoglie con un caloroso benvenuto Emma Errico augurandole una stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra – in maglia gialloblù".

"Hellas Verona Women comunica di aver trasferito a Chievo Women FM - a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2022 - il diritto alle prestazioni sportive delle calciatrici Virginia Gidoni e Linda Fenzi. Hellas Verona Women augura a entrambe le giocatrici un’esperienza formativa e ricca di soddisfazioni".