ufficiale Inter Women, arriva Cetinja fra i pali: contratto biennale per la serba

Dopo due stagioni con la maglia del Pomigliano, e altrettante salvezze conquistate, per Sara Cetinja ci sarà un’altra avventura in Italia in un club che punta ad altri traguardi. Si tratta dell’Inter che si è assicurata per le prossime due stagioni le prestazioni nella nazionale serba classe 2000. Questo il comunicato del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Sara Cetinja. Il portiere serbo classe 2000 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2025".

"È un grande piacere stare qui all’Inter, sono contenta per questa opportunità, sono felice di essere qui e anche molto orgogliosa. - queste le prime parole di Cetinja ai canali ufficiali del club - È un passo avanti importante per la mia carriera. L’Inter è un grande club, con una grande storia non vedo l’ora di indossare questa maglia così importante e aiutare la squadra a vincere. Sono un portiere moderno mi piace giocare molto con le mie compagne per aiutare la squadra a costruire da dietro questi sono i miei punti di forza”.