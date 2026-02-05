Ufficiale Lazio, Cetinja torna dalla Fiorentina e va in prestito in Svizzera: giocherà nello Zurigo

Terminato il prestito alla Fiorentina per Sara Cetinja c’è un’esperienza fuori dall’Italia e più precisamente in Svizzera. La portiera classe ‘99 è stata infatti ceduta in prestito allo Zurigo. Questi i comunicati dei due club:

“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica che Sara Cetinja ha concluso il prestito con l’ACF Fiorentina.

Contestualmente, il Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni della calciatrice serba alla società svizzera FC Zürich”.

“FC Zurigo è lieto di annunciare che la portiera serba 25enne Sara Cetinja è passato in prestito dalla Lazio Women all'FCZ Women, con effetto immediato e fino al termine della stagione in corso. Il club sta reagendo all'assenza per infortunio di Faith Hutchins.

Sara Cetinja ha iniziato la sua carriera nella sua nativa Serbia con lo ZFK Spartak Subotica e lo ZFK Crvena Zvezda, prima di trasferirsi in Francia per unirsi all'AS Nancy Lorraine nell'ottobre 2020. Dall'estate del 2021, Cetinja ha giocato in Italia, prima con il Pomigliano CF, poi con l'Inter e la Lazio femminile. Durante la prima metà della stagione in corso, è stata in prestito dalla Lazio femminile all'ACF Fiorentina. Ha collezionato un totale di 92 presenze in Serie A femminile e ha collezionato anche otto presenze con la nazionale femminile serba. L'FC Zürich dà un caloroso benvenuto a Sara Cetinja e le augura ogni successo”.