ufficiale Juventus Women, c'è l'addio di Hurtig. La svedese ha firmato con l'Arsenal

Con una nota sul proprio sito ufficiale l'Arsenal ha annunciato l'arrivo dalla Juventus dell'attaccante Lina Hurtig. La svedese classe '96 era arrivata in Italia nel 2020 e in questo biennio ha vinto due Scudetti, due Supercoppa Italiana e una Coppa Italia

"È fantastico, sono molto felice di essere qui - ha spiegato Hurtig - Ho sempre, sempre voluto giocare in Inghilterra e sono sempre stato interessato al calcio inglese, quindi è super eccitante per me essere qui. So che l'Arsenal è un grande club, con grandi giocatori e tanta qualità, quindi penso che mi divertirò qui".

L'allenatore Jonas Eidevall ha aggiunto: "Lina è un attaccante eccellente che porterà potenza e dinamismo al nostro gioco. Ha brillato in Champions League e nei tornei internazionali e siamo lieti che si schiererà per l'Arsenal andando avanti".

La direttrice del calcio femminile Clare Wheatley ha dichiarato: “Lina è stata un obiettivo chiave per noi quest'estate, quindi siamo lieti di aver completato questa firma. È esattamente il profilo di giocatore giusto per l'Arsenal e aggiungerà qualità ed esperienza alla nostra rosa".