ufficiale Juventus Women, Giordano e Schatzer in prestito annuale alla Samp

Michela Giordano ed Eva Schatzer si trasferiscono, a titolo temporaneo per una stagione, alla Sampdoria. Entrambe disputeranno, quindi, la prossima annata in Serie A.

Per Michela, classe 2002, si tratta del prosieguo di un percorso. Dopo l'esordio con la Prima Squadra delle Juventus Women, infatti, era arrivata, nella stagione 2021/22, la chiamata della Samp. Un anno in prestito da protagonista, tanto da guadagnarsi la riconferma con pieno merito anche nella stagione 22/23. Più di 50 presenze in due anni tra campionato e Coppa Italia per lei e, adesso, una terza annata in blucerchiato.

Eva si appresta a vivere, invece, la prima stagione pienamente tra le grandi. Dopo aver bruciato le tappe, diventando un pilastro dell'Under 19 nonostante la giovanissima età (classe 2005), la scorsa annata è arrivata la chiamata di Mister Montemurro in Prima Squadra. Esordio e tre presenze in Coppa Italia, allenamenti costanti con le più grandi e, ad aprile, anche il rinnovo del contratto.

Ora sono pronte a vivere, insieme, una stagione di crescita in prestito. La prima per Eva, la terza per Michela.