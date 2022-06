ufficiale Juventus Women, rinforzo a centrocampo. Arriva l'islandese Gunnarsdottir

vedi letture

Parlerà islandese il centrocampo della Juventus Women, che si è assicurata Sara Bjork Gunnarsdottir: la calciatrice ha sottoscritto un contratto fino al 2024.

Ecco il comunicato:

"Le Juventus Women accolgono un’altra giocatrice di livello internazionale: dal 1° luglio 2022 Sara Björk Gunnarsdóttir sarà bianconera. La centrocampista islandese vestirà la maglia numero 77 e firma un contratto fino al 2024.

Gunnarsdóttir, unica ad essere stata nominata due volte “Sportivo Islandese dell’Anno”, raggiunge la Juve dopo aver vinto con il Lione il campionato francese la UEFA Women’s Champions League. Classe 1991, approda a Torino con in dote un palmarès impressionante con titoli conquistati in Svezia con il Malmö (divenuto poi Rosengård), in Germania con il Wolfsburg e infine in Francia e in Europa con il Lione. Sono due le UWCL vinte con le francesi.

Pilastro per i suoi club e anche per la sua Nazionale: sono oltre 130 le presenze collezionate con l’Islanda, con cui è pronta a disputare i prossimi Europei appena otto mesi dopo la nascita di suo figlio. Sara, inoltre, nel corso della sua carriera, è stata eletta sette volte giocatrice islandese dell’anno.

Dopo gli Europei comincerà la sua nuova avventura: nuovo campionato, nuove compagne, stessi grandi obiettivi di sempre. Noi la aspettiamo e non vediamo l’ora di vederla scendere in campo in bianconero!

Benvenuta, Sara!".