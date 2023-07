ufficiale Milan Women, ecco la francese Laurent per l'attacco: contratto biennale

vedi letture

Il Milan pesca ancora in Francia e dopo la centrale difensiva Julie Piga, che ha preso parte in estate al raduno azzurro in vista del Mondiale, ha tesserato anche l'attaccante Laurent, lo scorso anno al Bayern Monaco in Germania. Questa la nota del club rossonero sul nuovo acquisto per la formazione di mister Ganz:

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Emelyne Laurent da FC Bayern München. L'attaccante francese, originaria della Martinica e nata il 4 novembre 1998, ha militato tra le varie squadre anche nel Bordeaux, nel Lione e nell'Atlético Madrid, prima di trasferirsi a Monaco. Emelyne ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2025".