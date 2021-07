ufficiale Napoli, doppio arrivo dalla Roma: Severini e Corrado per rinforzare la difesa

vedi letture

Il Napoli femminile ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di due giovani calciatrici dalla Roma in prestito. Si tratta di Heden Corrado, classe 2002, e di Emma Severini, classe 2003. Queste le due note ufficiali:

"Emma Severini da Prato, nata il 18 luglio 2003, arriva in prestito dalla Roma al Napoli Femminile. Giovane centrocampista, ha vinto con le giallorosse gli ultimi due scudetti Primavera. In Serie A ha già collezionato sei apparizioni nonostante debba ancora compiere 18 anni. Arriva in prestito dalla Roma al Napoli Femminile anche Heden Corrado, nata nella Capitale il 5 marzo 2002. Ha vinto in giallorosso la Coppa Italia e il penultimo scudetto Primavera. Difensore centrale, vanta già 8 presenze in A, sei delle quali da titolare".