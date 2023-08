ufficiale Pomigliano Femminile, altro innesto in difesa. Dalla Roma in prestito Corrado

vedi letture

Secondo acquisto di giornata per il Pomigliano Femminile, che annuncia che "Heden Corrado, difensore classe 2002, arriva in prestito dalla Roma. Si è formata nelle giovanili della Roma e ha avuto presenze con la nazionale Under 16 e Under 17. Corrado ama gestire il gioco in fase di costruzione, la sua statura fisica e la sua forza l’aiutano a vincere duelli aerei e fisici.

Corrado inizialmente nasce come centrocampista prima di essere spostata in difesa. La decisione portò Corrado a diventare una giocatrice chiave nelle vittorie consecutive dello scudetto della Res Roma Primavera. Nel 2018, la Res Roma vende la licenza di Serie A alla A.S. Roma trasferendo Corrado alla società capitolina. Corrado ha iniziato a giocare per l’A.S. Roma a livello senior durante la stagione 2018-19, ma un traumatico infortunio al ginocchio la tiene lontano dai campi per un lungo periodo. Tuttavia, Corrado recupera la condizione fisica e con la Roma vince la Coppa Italia sconfiggendo il Milan nella finale del 30 maggio 2021.

Nella stagione 2021-22 si trasferisce in prestito al Napoli e adesso è pronta a cercare il definitivo rilancio con la maglia delle pantere".