Ufficiale Napoli Femminile, ecco il rinforzo in difesa. Tesserata Novellino

vedi letture

"Arriva all'ombra del Vesuvio il difensore classe 1997 Debora Novellino: 84 presenze e 9 reti per lei in Serie A, con le maglie della Pink Bari, della Sampdoria e del Pomigliano": così, attraverso una nota diffusa a mezzo social, il Napoli annuncia l'arrivo in azzurro di Debora Novellino, che andrà quindi a irrobustire la difesa della formazione partenopea in vista del prossimo campionato femminile.

Ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le sue prime parole da neo calciatrice del club campano: "Sono felice di essere a Napoli e di intraprendere questa avventura in maglia azzurra. La società ha un progetto solido e obiettivi importanti e io metterò sempre in campo la massima dedizione e professionalità per la società e la squadra".