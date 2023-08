ufficiale Pomigliano Femminile, innesto a centrocampo. C'è l'americana Harvey

È con una nota ufficiale che il Pomigliano comunica che Aryana Lynn Harvey è una nuova calciatrice granata.

Come si legge nel comunicato diramato dalla società campana, "Calciatrice professionista americana di 26 anni e figlia del grande Antonio Harvey ex giocatore di basket professionista americano. Aryana è nata a Tualatin nell’ Oregon ed ha giocato nell’ultima stagione come centrocampista nel Fatih Vatan Spor nella SuperLeague di calcio femminile turca.

Si è avvicinata al calcio nella squadra della scuola durante gli anni del liceo nella sua città natale tra il 2011 e il 2015. Ha giocato per la squadra del college della Pfeiffer University Falcons a Misenheimer, nella Carolina del Nord nel 2016, segnando 9 gol in 19partite. Tra il 2017 e il 2019, ha militato nella squadra del college CSU Bakersfield Roadrunners, collezionando 55 presenze e segnando 7 gol e proponendo 9 assist. Ha avuto un’evoluzione tattica cambiando posizione da centrocampista difensivo ad attaccante nelle sue ultime due stagioni al CalState Bakersfield. Nel 2019 gioca nella Women’s Premier Soccer League con il SoCal Union FC, poi ottiene il primo contratto da professionista con il Damaiense del Campeonato Nacional Feminino (2020), per trasferirsi in Turchia nel 2021 giocando nella Super League turca con il Çaykur Rizespor e lo scorso anno con il Fatih Vatan Spor".