ufficiale Roma Femminile, in attacco arriva la slovena Kajzba

Con una nota ufficiale, la Roma Femminile comunica che Nina Kajzba è una nuova attaccante giallorossa: la calciatrice ha firmato un contratto che la lega al club fino al 30 giugno 2023.

Nata a Celje in Slovenia il 4 aprile del 2004, Kajzba proviene dal ZNK Pomurje, squadra con cui ha segnato ben 32 reti in 14 partite. Uno dei gol è arrivato nelle 4 presenze raccolte in Champions League.

Qusete le sue prime parole in giallorosso: “La Roma rappresenta un’opportunità enorme, mi sento fortunata e onorata di entrare a far parte di questa squadra e di questa Società. Questa sarà la mia prima stagione lontana da casa. Sono ambiziosa e ho voglia di dimostrare che anche una giovane può giocare all’estero ed esprimere al meglio le proprie qualità”.