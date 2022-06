ufficiale Roma Femminile, rinnovo biennale per Haavi. In giallorosso fino al 2024

L'AS Roma è lieta di annunciare che Emilie Haavi ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024.

Emilie è arrivata alla Roma nel mercato invernale, si è ambientata velocemente e ha subito avuto un ottimo impatto nel nostro campionato.

“Sono veramente contenta e grata di poter continuare questa avventura nella Roma. Ci aspetta una stagione emozionante, con la Champions League e con il sogno di conquistare dei titoli per questo club”, ha spiegato Emilie.

Numeri importanti per la calciatrice norvegese che, in 12 presenze, ha inciso in fase offensiva con 5 gol e 4 assist.

“Prometto di dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi e non vedo l’ora di giocare di nuovo di fronte ai nostri fantastici tifosi. Sempre Daje Roma!”.