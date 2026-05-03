Roma F., Haavi: "Scudetto speciale, questo gruppo ha fatto qualcosa di unico"

Grande gioia in casa Roma Femminile dopo il successo contro la Ternana Femminile che ha consegnato alle giallorosse il titolo. Tra le protagoniste, Emilie Haavi ha raccontato le sue emozioni in mixed zone al termine della gara.

“È stato un percorso lungo, ma adesso siamo davvero felici e ci godiamo questo momento - ha esordito la calciatrice -. Non è stata una partita bellissima, però quello che conta è il risultato”, ha spiegato l’esterna norvegese, sottolineando il valore del traguardo raggiunto.

Per Haavi si tratta del terzo Scudetto con la maglia giallorossa, un risultato che assume un significato particolare: “Sono quasi cinque anni che sono qui, ho fatto un percorso davvero bello. Ogni titolo è speciale, ma questo lo è ancora di più perché è stata una stagione particolare, anche per il mio rientro”.

Fondamentale anche il supporto del pubblico: “Giocare in casa, con lo stadio pieno, è qualcosa di speciale. I nostri tifosi ci danno sempre una spinta incredibile e lo apprezziamo tantissimo”.

Infine, uno sguardo ai momenti chiave della stagione: “Ci sono state tante partite importanti, ma quella contro la Juventus è stata decisiva. Non era facile vincerla, ma ci ha messo nelle condizioni giuste per conquistare lo Scudetto davanti ai nostri tifosi", ha concluso.