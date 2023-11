ufficiale Svizzera, interrotto il rapporto con la ct Grings. "Faccio un passo indietro"

Terremoto in casa della Svizzera, rappresentativa inserita nel Gruppo 4 della UEFA Women's Nations League assieme Spagna, Svezia e all'Italia di Andrea Soncin. Con una nota, la Federcalcio elvetica, ha comunicato l'interruzione immediata e di comune accordo del rapporto con la ct Inka Grings.

A corredo del comunicato l'allenatrice ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Per togliere pressione alla squadra e all'associazione - la nazionale rossocrociata è ultima nel girone con quattro sconfitte in altrettanti match - ho deciso di fare questo passo con il cuore pesante. È stato un periodo emozionante per me, con molte grandi esperienze come allenatrice della Nazionale.

Mi è piaciuto molto sostenere il progetto e ho visto un grande potenziale nella squadra. È stato un onore per me rappresentare la Svizzera a livello internazionale".