Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete

Il futuro di Conte sarà uno dei temicaldi della prossima estate. Il tecnico azzurro nella conferenza post Milan ha aperto alla Nazionale. Il discorso è ancora tutto in divenire, la decisone verrà presa a fine stagione nell’incontro con De Laurentiis.Tutto dipenderà dall’eventuale chiamata del nuovo presidente federale ma, in assenza di questo, ma un’altra chiave di lettura è la sintonia giusta con De Laurentiis per la costruzione della squadra. Conte ha un altro anno di contratto, se l’idillio dovesse andare avanti sarebbe abbastanza probabile il rinnovo fino al 2028. L’ipotesi che le strade possano separarsi è ovviamente da tenere viva. In questo caso il numero uno azzurro potrebbe pensare ad alcuni profili. Uno di questi è Italiano, che tra l’altro la scorsa stagione ha fatto molto bene a Bologna vincendo una Coppa Italia. Per ora è solo un pensiero ma la situazione è da monitorare, tenendo presente che l’allenatore rossoblù ha un contratto fino al 2028. Ci sarebbe anche Maresca ma qui la concorrenza è davvero tanta, Sul fronte della squadra però ci sono già alcune certezze. De Bruyne resterà e quindi l’idea è di puntare forte ancora sul belga, che quest’anno è rimasto fuori per diversi mesi a causa del brutto infortunio muscolare. In questo settore del campo Manna però vuole inserire un altro elemento di assoluto livello e per questo i riflettori si sono accesi su Rios, che il Benfica l’anno scorso ha preso dal Palmeiras. Alisson Santos intanto ha ormai convinto tutti e come detto più volte verrà esercitata l’opzione di acquisto dalla Sporting Lisbona per 15 milioni.

E veniamo all’Inter. Il Barcellona è intenzionato a fare sul serio per Bastoni. La richiesta dei nerazzurri è molto alta (70 milioni) ma l’idea degli spagnoli è quella di insistere in maniera decisa. È chiaro che l’Inter proverà a resistere ma la possibilità di un suo addio è concreta. Nel frattempo Ausilio si sta muovendo anche in virtù del fatto che ci saranno due partenze quasi sicure come quelle di De Vrij e Acerbi in scadenza. E quindi è normale che l’obiettivo sia quello di arricchire il reparto con la maggiore qualità possibile. All’Inter piace Gerard Martin ma è difficilissimo che il Barcellona possa inserirlo nella trattativa per Bastoni. E così ecco che il nome forte in Italia è quello di Muharemovic. Il difensore bosniaco è una delle grandi rivelazioni di questa stagione del Sassuolo. Un giocatore che ha ancora molti margini di miglioramento. L’Inter in queste ultime settimane ha aumentato ulteriormente il pressing. Molto dipenderà dalla richiesta del club neroverde, che in caso di cessione dovrà versare il 50 per cento della cifra incassata alla Juventus. Sempre in serie A resiste la candidatura di Solet dell’Udinese che i nerazzurri seguono già quando giocava nel Salisburgo. L’Inter però non si ferma solo alla serie A. Anche la pista estera è da seguire. E qui il profilo è quello di Ordoñez del Club Brugge. I rapporti con la società belga sono ottimi (come dimostra l’affare Stankovic) ma l’operazione non si presenta semplice visto che la valutazione è sui 25 milioni di euro.