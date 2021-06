-2 a Euro 2020: alla scoperta della Repubblica Ceca. Soucek è la guida. Schick per i gol

Inizia tra due giorni l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre; scopriamole nello speciale di Tuttomercatoweb.com a 48 ore dal via!

La Nazionale - Reduci dal 4-0 subito contro l'Italia, i cechi non si presentano come potenziale sorpresa, anzi il rischio è quello di restare fuori dai giochi in caso di pareggio o ko all'esordio contro la Scozia il 14 giugno. Soucek si candida a essere la vera stella e guida della rosa di Silhavy dopo la grande stagione al West Ham che l'ha visto eleggere miglior centrocampista dell'annata di Premier. In avanti l'unica vera stella è Schick, ex di Roma e Samp che ha segnato 13 gol col Bayer Leverkusen in Bundesliga. La formazione titolare ospita due "italiani", ovvero Jankto e Barak, entrambi sicuri del posto almeno all'esordio contro gli scozzesi.

I convocati

Portieri: Ales Mandous (Sigma Olomouc), Jiri Pavlenka (Werder), Tomas Vaclik (Siviglia)

Difensori: Jan Boril (Slavia Praga), Jakub Brabec (Viktoria Plzen), Ondrej Celustka (Sparta Praga), Vladimir Coufal (West Ham), Pavel Kaderabek (Hoffenheim), Tomas Kalas (Bristol City), Ales Mateju (Brescia), David Zima (Slavia Praga).

Centrocampisti: Antonin Barak (Verona), Vladimir Darida (Hertha), Adam Hlozek (Sparta Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Jakub Jankto (Sampdoria), Alex Kral (Spartak Mosca), Lukas Masopust (Slavia Praga), Jakub Pesek (Slovan Liberec), Tomas Soucek (West Ham), Petr Sevcik (Slavia Praga), Michal Sadílek (Liberec).

Attaccanti: Michael Krmencik (PAOK), Tomas Pekhart (Legia Varsavia), Patrik Schick (Leverkusen), Matej Vydra (Burnley)

Il CT - Jaroslav Silhavy - Commissario tecnico dall'ottobre del 2018 ha portato la squadra a un'agevole conquista di un posto all'Europeo. In precedenza ha vinto due titoli in Repubblica Ceca prima con lo Slovan e poi con lo Slavia Praga prima della chiamata della Federazione.

La probabile formazione (4-2-3-1) - Vaclik; Coufal, Kudel, Celustka, Boril; Darida, Soucek; Provod, Barak, Jankto; Schick

La stella: Tomas Soucek

La possibile rivelazione: Adam Hlozek