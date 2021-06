-2 a Euro 2020: alla scoperta della Svizzera. Uomini mercato tra gol e tanta solidità

vedi letture

Inizia tra due giorni l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, scopriamole nello speciale di Tuttomercatoweb.com a 48 ore dal via all'Europeo.

La Nazionale

Le stelle non sono tante, altro che milioni di milioni. Però quella di Vladimir Petkovic è una Nazionale solida e completa in ogni reparto. ha alternative in ogni reparto e, nonostante non abbia un 9 deluxe, sa come segnare. Tiene palla, nelle qualificazioni per l'Europeo la media è stata del 61% e con 2.4 gol segnati a partita e 0.8 subiti nelle otto giocate. Non ha, come detto, un uomo copertina ma una squadra compatta con un manico, quello di Petkovic, che ha dato un'identità da lungo tempo. Può stupire.

I convocati

Portieri: Jonas Omlin (Montpellier), Yann Mvogo (PSV), Yoann Sommer (Borussia M’Gladbach).

Difensori: Cedric Akanji (Borussia Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Eray Comert (Basilea), Nico Elvedi (Borussia M’Gladbach), Jordan Lotomba (Nizza), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (Zurigo), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle), Silvan Widmer (Basilea).

Centrocampisti: Christian Fassnacht (Young Boys), Edmilson Fernandes (Mainz), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Eintracht), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia M’Gladbach), Steven Zuber (Eintracht).

Attaccanti: Breel Embolo (Borussia M’Gladbach), Mario Gavranovic (Dinamo Zagabria), Amir Mehmedi (Wolfsburg), Haris Seferovic (Benfica).

Il CT Vladimir Petkovic - In Italia con la Lazio, Petkovic è un'icona del calcio svizzero. Il suo è un calcio ragionato, offensivo, ben costruito. Gioca tanto sugli esterni e in contropiede, ha una mediana solida con Freyler e Xhaka, davanti Embolo cerca la consacrazione che gli è finora sempre mancata.

La probabile formazione (4-2-3-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Schar, Mbabu; Xhaka, Freuler; Benito, Vargas; Embolo.

La stella - Granit Xhaka

La rivelazione - Ruben Vargas