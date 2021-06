Belgio, Martinez: "La grande favorita per Euro2020 è l'Inghilterra perché gioca 6 gare in casa"

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, non vede la Francia come favorita per il trionfo a Euro2020. Per il selezionatore spagnolo c'è un'altra nazionale che gode dei favori del pronostico, come raccontato a 'El Larguero': "No, non credo che la Francia sia la favorita. Tutte le rose sono forti, ma è molto importante il gioco di squadra e come ci si adatta alla filosofia di gioco. La Francia gioca contro Germania, Portogallo e Ungheria e questo può essere un vantaggio perché ha partite di altissimo livello per preparare la seconda parte del torneo, ma potrebbe essere anche una difficoltà perché potrebbero classificarsi terzi e avere un cammino più difficile avanti. C'è una sola favorita ed è l'Inghilterra secondo me, visto che potrà giocare sei partite su sette nel proprio stadio. E' un gran vantaggio".