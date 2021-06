Che disavventura per 6 tifosi francesi: pensano di essere a Budapest ma si ritrovano a Bucarest

Un'incredibile disavventura, che potrebbe avere un lieto fine. Sei tifosi francesi sono partiti per seguire dal vivo Ungheria-Francia, disputatasi qualche giorno fa. Invece di andare a Budapest, però, sono atterrati per sbaglio... a Bucarest. A rivelarlo un giornalista del quotidiano Jurnalul National, che ha notato i sei in mezzo a un gruppo di tifosi ucraini, atterrati nella capitale rumena per assistere alla partita tra la Nazionale di Shevchenko e l'Austria. Il racconto è surreale: tre di loro avevano il biglietto per la destinazione giusta (Budapest, appunto), ma sono atterrati tutti in Romania e hanno seguito un gruppo di tifosi che pensavano fossero diretti verso lo stadio, pensando si trattasse di sostenitori dell'Ungheria. La sorte potrebbe essere comunque dalla loro parte: nel caso la squadra di Deschamps dovesse vincere il girone F, infatti, disputerebbe l'ottavo di finale proprio alla National Arena. Per questo motivo, i sei amici sono rimasti in Romania.