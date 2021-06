Condò: "L'Italia ha saputo reagire nel momento di difficoltà, l'Olanda no"

vedi letture

Paolo Condò ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta dell'Olanda nel terzo ottavo di finale di Euro 2020: "La gara tra Olanda e Repubblica Ceca è stata simile alla nostra. Loro erano favoriti come noi, ma alcune situazioni che hanno premiato l'Italia non lo hanno fatto con l'Olanda. Gli olandesi hanno avuto una svolta negativa con l'espulsione di De Ligt. L'Italia in una situazione di difficoltà ha trovato la risposta, l'Olanda no".