Conte difende Immobile: "Critiche eccessive, la sua presenza fa bene all'Italia"

L'ex allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato dell'Italia al Daily Telegraph, difendendo le prestazioni di Ciro Immobile, tra i calciatori più criticati dai tifosi dell'Italia durante questi Europei: "È stato criticato dai media italiani, ma quello che penso io in realtà è che faccia bene alla squadra mettendo pressione ai difensori centrali. È dotato di un buono scatto, è sempre pronto ad attaccare la profondità, in special modo con la linea difensiva alta. L'Inghilterra dovrebbe fare tanta attenzione perché credo sia arrabbiato delle tante critiche subite e con la Lazio ha fatto molti gol. Per Harry Kane, all'inizio del torneo, valeva lo stesso discorso perché non aveva fatto gol per tre partite. Immobile rimane importante per l'Italia", ha concluso l'ex ct azzurro.