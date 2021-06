Croazia-Scozia 3-1, Modric raggiante: "Quando giochiamo così siamo pericolosi per tutti"

vedi letture

Autore dello splendido gol del 3-1 nella vittoria della Croazia sulla Scozia, il centrocampista e capitano Luka Modric parla così al termine del match, presentandosi raggiante ai microfoni del post-gara: “Siamo felici di aver giocato una grande partita, raggiungendo l’obiettivo base di passare il turno. Non eravamo soddisfatti delle prime due partite, sapevamo di poter fare meglio e l’abbiamo dimostrato. Quando giochiamo così siamo pericolosi per tutti. Questo gol significa molto per me, ma significa di più l'aver giocato dall'inizio alla fine. Sono felice che il mio gol abbia aiutato la squadra, ma è più importante che abbiamo vinto".