Croazia, Vlasic: "L'eliminazione è un fallimento, avevamo la Spagna in pugno"

"Avevamo la Spagna in pugno, questa eliminazione è un fallimento". Nikola Vlasic non ci sta dopo l'ottavo di finale perso per 5-3 ai tempi supplementari contro la Spagna: "Non ho mai vissuto qualcosa del genere. Quando abbiamo segnato quei due gol per pareggiare, il mio cuore era grande come una casa, poi quando hanno segnato loro, il mio cuore si è letteralmente spezzato. Un dolore invisibile" ha dichiarato a HRT.