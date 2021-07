Danimarca, Hjulmand: "Wembley sogno che si avvera. La pressione sarà tutta sull'Inghilterra"

Il ct della Danimarca Kasper Hjulmand ha parlato alla vigilia della semifinale contro l’Inghilterra in programma domani: “Dobbiamo cercare di prendere l’iniziativa indipendentemente dall’avversario che avremo davanti, dobbiamo essere propositivi e segnare dei gol perché la mentalità perdente non mi piace e noi non la dobbiamo avere. Vogliamo creare occasioni e attaccare, in questo modo possiamo battere qualunque avversario. Sull’Inghilterra c’è molta più pressione che su di noi e noi dobbiamo sfruttarla anche se i tifosi saranno tutti dalla loro parte e li spingeranno a batterci. Ma sono sicuro che i nostri tifosi, anche se in minoranza, sapranno farsi sentire e ci incoraggeranno. Per l’Inghilterra non sarà facile batterci. - continua Hjulmand – Siamo felici di giocare a Wembley una semifinale di questo tipo, è come un sogno che si avvera sia per me sia per i giocatori. Ma una volta in campo tutto questo va messo da parte”.