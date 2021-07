E' giunta l'ora di Italia-Inghilterra: qui la diretta testuale di TMW della finale!

Mancini se la gioca con la stessa formazione che ha eliminato la Spagna, Southgate punta sulla difesa a 3. Tutto pronto per Italia-Inghilterra, atto conclusivo dell'Europeo che va in scena nel tempio di Wembley. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, clicca QUI per la diretta testuale di TMW!

Nel post-partita, su TMW vi terremo informati in tempo reale con dichiarazioni, pagelle, commenti e tutti gli aggiornamenti anche dalle principali piazze italiane.

