Effenberg spiega le difficoltà della Spagna: "Manca esperienza e non ci sono giocatori del Real"

Le difficoltà incontrate dalla Spagna nelle prime due partite dell'Europeo fanno discutere in tutto il continente. Ne ha parlato anche Stefan Effenberg, ex centrocampista del Bayern Monaco e della Fiorentina, a Sport1 "Se non chiami nessuno del Real Madrid, allora hai già un problema prima dell'inizio del torneo. È come se la Germania non avesse portato nessuno dal Borussia Dortmund. Semplicemente mancano giocatori come Sergio Ramos, che aveva tutto sotto controllo".