TMW Ricci ha firmato il suo nuovo contratto. Prime parole da rossonero: "Forza Milan"

Samuele Ricci, dopo le visite mediche e l'idoneità sportiva di questa mattina, ha appena firmato il suo nuovo contratto con il Milan dopo la definizione del suo trasferimento dal Torino nei giorni scorsi.

Il centrocampista, sorridente ed emozionato, ha lasciato in questi minuti Casa Milan e prima di ripartire insieme alla famiglia ha così commentato la firma coi cronisti presenti: "Sono contentissimo. Un saluto a tutti e forza Milan", le prime parole del giocatore. Nel suo passaggio all'interno della sede del club rossonero, l'oramai ex Torino ha avuto anche modo di salutare il suo nuovo allenatore Massimiliano Allegri, presente negli uffici della società questo pomeriggio per portare avanti le questioni legate alla preparazione dell'imminente inizio di stagione e le ultime trattative di mercato di concerto col direttore sportivo Igli Tare.

L'operazione, ricordiamo, è costata alla società di RedBird 24,5 milioni di euro complessivi, con una parte fissa di 23 milioni a cui aggiungere eventuali 1,5 milioni di bonus legati a prestazioni e obiettivi di squadra raggiunti, oltre ad un 10% sulla eventuale futura rivendita. Il giocatore in queste ore ha messo nero su bianco un contratto che avrà validità 4 anni con opzione per la quinta stagione in favore della società rossonera.