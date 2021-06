Euro 2020 - Gli uomini mercato: Fabian Ruiz, certezza spagnola e rebus napoletano

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Fabian Ruiz - Euro 2020 è partito decisamente in salita per la Spagna, alle prese col contagio che preoccupa Luis Enrique. Tra i motivi per stare sereni, il fatto che a centrocampo giochi uno come Fabian. Se a Napoli e in generale in Italia le sue prestazioni non sono sempre state esaltate, in patria zeri dubbi. Dall’Under 21 che trionfò all’Europeo di categoria nel 2019, di cui il classe ’96 fu il miglior giocatore, non c’è stato neanche da discutere sulle qualità del ragazzone dai piedi buoni cresciuto calcisticamente a Siviglia nel Betis. A confermarlo, il fatto che in Spagna ci pensino davvero tutte le big: il Barcellona c’è ma più defilato vista la predilezione per affari non troppo cari, mentre Real e Atletico Madrid sono pronte a fare sul serio. C’è anche il Paris Saint-Germain, che pure oggi ha annunciato l’arrivo di Wijnaldum. Sarà uno dei rebus del mercato del Napoli: De Laurentiis lo stima molto e non scenderà sotto i 60 milioni di euro come richiesta. Per Spalletti, può essere un giocatore molto funzionale in una mediana a due (proprio il ruolo in cui brillò in U-21). Per capire se qualcuno si avvicinerà alla domanda del club azzurro, molto dipenderà anche dall’Europeo.

Nazionale - Spagna

Anno di nascita - 1996

Ruolo - Centrocampista

Squadra di appartenenza - Napoli

Scadenza contratto - 2023

Valore di mercato (Transfermarkt) - 45 milioni