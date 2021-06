Euro 2020, si parte: stasera oltre 15 mila tifosi all'Olimpico. Ecco come saranno divisi

vedi letture

Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Turchia-Italia, gara inaugurale di Euro 2020. I tifosi attesi sono 15.498, con qualche timore, scrive il Corriere dello Sport, legato al reale numero dei tifosi turchi in città. Per entrare sarà necessario essere vaccinati, aver ottenuto un tampone negativo nelle ultime 48 ore o produrre il certificato di avvenuta guarigione dal Covid negli ultimi 6 mesi. Lo stesso quotidiano capitolino ricorda come saranno divisi i tifosi sugli spalti: la parte più corposa sarà ovviamente tra curve e distinti. Rispettivamente: 1.979 in curva sud, 1.156 in distinti sud ovest e 1.298 nei distinti sud est. Dall’altro lato, 1.986 sostenitori in curva nord, 1.287 nei distinti nord est e 1.303 nei distinti nord ovest. 2.450 persone occuperanno la Tevere sud, 1.560 la Tevere nord. Attesi 1.110 ospiti nella Tribuna Montemario e 700 in quella autorità.