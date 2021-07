Fabregas, assist all'Inghilterra per la finale: "Chiellini e Bonucci odiano i palloni alle loro spalle"

Intervistato da The Daily Telegraph in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, Cesc Fabregas ha suggerito agli inglesi il punto debole degli azzurri: "A Chiellini e Bonucci piace molto giocare d'anticipo, ma odiano i palloni alle loro spalle. Per questo credo che anche in finale Sterling sarà importantissimo grazie alla sua velocità, soprattutto se riuscirà a inserirsi tra i laterali avversari. Guardate il gol segnato da Morata in semifinale o l'occasione di Oyarzabal, dietro la linea difensiva dell'Italia restano spesso degli spazi vuoti che l'Inghilterra potrà attaccare giocando in verticale", le dichiarazioni dell'ex Arsenal e Chelsea oggi al Monaco.