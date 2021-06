Foda, ct austriaco con origini italiane: "Non mi dispiacerebbe batterla: anzi, sarebbe più bello"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, a -1 dalla gara contro l'Italia, il ct dell'Austria, Franco Foda, ha parlato delle sue origini italiane e se, in cuor suo, gli spiacerebbe battere gli azzurri. "No, anzi, il contrario: non sarei per niente dispiaciuto o triste anche se mio padre è italiano. Vivo in Austria, sono il ct dell'Austria e abbiamo già scritto la storia per essere agli ottavi. Sarei contentissimo di andare ai quarti battendo l'Italia".