Francia, Papin elogia Benzema: "Con Lewandowski è l'attaccante più decisivo in Europa"

Intervistato dalla Suddeutsche Zeitung l'ex Pallone d'Oro francese Jean-Pierre Papin ha elogiato il centravanti Karim Benzema paragonandolo al polacco Lewandowski: “Abbiamo sette moschettieri in attacco e c'è abbastanza potenza di fuoco. Benzema secondo me è uno dei migliori giocatori d'Europa, assieme a Lewandowski è stato l'attaccante più decisivo in Europa e si è guadagnato giustamente un posto in Nazionale. Per me è un ottimo jolly da utilizzare”.