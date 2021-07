Gioca Emerson Palmieri. Giuliani: "Come fu per Acerbi, si sentirà parte integrante della squadra"

"Cosa cambia a sinistra con Emerson Palmieri? Spinazzola ci aveva dato un grande apporto sia in difesa che in avanti, è una grave perdita". Così il portiere dell’Italia Femminile, Laura Giuliani, dagli studi Sky prima di Italia-Spagna: "Così come è stato per Acerbi al posto di Chiellini, anche Emerson si sentirà parte integrante della squadra e non farà mancare il suo apporto".