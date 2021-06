HLN ottimista sul recupero di De Bruyne. Ma intanto consiglia una gita a Lourdes

Il quotidiano belga Het Laatste Nieuws è ottimista, in merito alle condizioni di Kevin de Bruyne e al possibile recupero in vista della gara contro l'Italia di venerdì. Il centrocampista del Manchester City, al rientro del Belgio da Siviglia, è sceso dall'aereo in modo fluido, senza particolari problemi apparenti. Anche se molto dipenderà dagli esami strumentali delle prossime ore.

Intanto, lo stesso quotidiano ripercorre gli ultimi problemi fisici del giocatore rimasto fuori diverse settimane dopo la frattura al naso e all'orbita oculare nella finale di Champions col City e ora out per una distorsione alla caviglia. Per questo, nonostante l'ottimo lavoro svolto dallo staff medico, viene consigliato un pellegrinaggio a Lourdes o a Santiago de Compostela.

Kevin De Bruyne and Eden Hazard will be assessed later today (scans). A video of the Belgian FA reveals that De Bruyne walked quite comfortably off the plane last night, carrying two suitcases. No protective boot. No limping. pic.twitter.com/B4Uv0EraYt

— Kristof Terreur (@HLNinEngeland) June 28, 2021