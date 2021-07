L'Equipe esalta Donnarumma: "Le mani d'oro d'Italia, nel segno di Toldo e Buffon"

vedi letture

L'Italia è in finale dell'Europeo e gran parte del merito è di Gigio Donnarumma, capace di neutralizzare il rigore di Morata prima della trasformazione decisiva di Jorginho. Una prestazione osservata con un occhio di riguardo dai quotidiani francesi, visto che l'ormai ex portiere del Milan firmerà a giorni il contratto che lo legherà al Paris Saint-Germain. L'Equipe scrive: "Gianluigi Donnarumma, le mani d'oro d'Italia. Il probabile futuro portiere del PSG ha allungato in semifinale la tradizione dei grandi portieri italiani, dopo Toldo nel 2000 e Buffon. Dopo l'errore di Locatelli, Donnarumma spinge Olmo a immaginare la sua apertura alare: è alto, allarga le braccia e lo spagnolo calcia alto. Poi ipnotizza Morata".