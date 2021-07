Le pagelle di Berardi - Dà la scossa all'attacco azzurro, glaciale sul dischetto

vedi letture

Ha perso il posto da titolare che si era guadagnato prima dell'inizio dell'Europeo. Domenico Berardi non ha fatto una piega e si è sempre messo a disposizione. Ieri il suo ingresso, al posto di un impreciso Immobile, è stato perfetto. L'angolo tagliato porta al gol, sfiora il raddoppio e segna un rigore perfetto. 7 in pagella per La Gazzetta dello Sport: "Ricambio di Immobile. Avesse la decisione delle prime partite, se ne andrebbe via, ma va comunque bene. Gran rigore compreso". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Prende la fascia destra, concedendo più libertà a Chiesa sul fronte d’attacco. Innescato da un lancio di Bonucci, si presenta davanti a Pickford e manca di poco il bersaglio in corsa. Suo l’angolo tagliatissimo che porta al gol di Bonucci. Spiazza Pickford dagli undici metri". Anche per TMW la prestazione è da 7 in pagella: "Dà la scossa all'attacco dell'Italia, Mimmo da Cariati, il ragazzo del calcio di provincia, da Sassuolo con dribbling e sfacciataggine annessa. Che personalità: da grande squadra, a meno che non voglia trasformare il Sassuolo in una grande"

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Repubblica: 6